POCO M4 Pro 5G è il telefono da comprare oggi! In offerta a soli 229€

POCO M4 Pro 5G è uno degli smartphone più completi nella sua fascia di prezzo. Non a caso, lo abbiamo definito più volte un telefono che punta alla concretezza e quest'oggi si fa a dir poco imperdibile su Amazon Italia: il prezzo in offerta è di soli 229€ per il modello da 6/128 GB .

Scendendo più nel dettaglio, POCO M4 Pro 5G è uno smartphone entry-level avanzato: integra un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione, ed ha un curioso design sul retro, realizzato in plastica , dove spicca la fotocamera principale da 50 MP , che offre tra le sue modalità di scatto il Night Mode, Caleidoscopio, Slow motion e Video Time-lapse. C'è il supporto al 5G , ai selfie panoramici, ai 90 Hz per il display, il tutto alimentato da una ricca batteria da 5.000 mAh . Se volete scoprire tutti i suoi segreti, date un'occhiata alla recensione completa a seguire.

