POCO F4 GT è l'offerta bomba del giorno: sconto di 100€ netti su Amazon

POCO F4 GT è già in offerta lancio su Amazon Italia. Il nuovo modello della gamma POCO è stato annunciato solo ieri, ma già da ora potete acquistarlo in preordine a prezzi eccezionali: nello specifico, parliamo di 499€ per il modello 8/128 GB e di 599€ per la variante 12/256 GB, con consegna a partire dal 9 maggio. Su entrambe le versioni c'è uno sconto netto di 100€ e potete acquistarle direttamente su Amazon dai link a seguire.