I pieghevoli Samsung vi regalano 6 mesi di DAZN gratis

In basso trovate la spiegazione completa per sfruttare ciascuna promozione. Intanto, vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dal pulsante a seguire, dove trovate anche il pulsante per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon .

Gli smartphone a marchio Samsung sono ancora più convenienti con la nuova offerta attiva in questi giorni, fino al 31 ottobre 2022 . Per chi acquista uno tra i modelli Galaxy Z Flip 4 , Galaxy Z Fold 4 , Galaxy S22 , Galaxy S22+ o Galaxy S22 Ultra entro la data indicata c'è un regalo speciale: 6 mesi di abbonamento a DAZN completamente gratis. Attenzione, perché il premio è valido solo negli store aderenti all'iniziativa.

DAZN in regalo

Acquistando uno tra Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S22, Galaxy S22+ o Galaxy S22 Ultra potete ricevere in omaggio un abbonamento di 6 mesi al pacchetto Standard della piattaforma DAZN. A seguire riportiamo le istruzioni complete per richiedere il premio.

Acquista Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S22, Galaxy S22+ o Galaxy S22 Ultra entro il 31 ottobre 2022 nei punti vendita aderenti o presso gli e-shop di cui all'allegato A del Regolamento;

nei punti vendita aderenti o presso gli e-shop di cui all'allegato A del Regolamento; Registra il tuo acquisto in questa pagina entro il 25 novembre 2022 ;

; Ricevi entro 30 giorni lavorativi dall'email di validazione un voucher valido per riscattare 6 mesi di abbonamento al servizio DAZN con piano STANDARD da attivare entro e non oltre il 15 gennaio 2023.

La promozione è valida solo per gli acquisti effettuati nei punti vendita e sugli store online indicati in basso, tra i quali figura anche Amazon Italia. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare le istruzioni complete della promozione dai link in basso.