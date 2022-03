I nuovi OPPO Find X5 arrivano su Amazon con smarwatch, auricolari e cover in omaggio

La nuova gamma OPPO Find X5 arriva ufficialmente in vendita su Amazon Italia e si porta dietro tante offerte speciali! Ci sono già tutti, sia il top OPPO Find X5 Pro che i due medio gamma OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Lite , disponibili in preordine ai relativi prezzi di listino. Le spedizioni saranno avviate a partire dal 17 marzo 2022 , dunque tra pochissimi giorni.

Per ottenere questi regali basta cliccare sull'apposito pulsante che trovate sulla pagina Amazon: dovete cliccare sul tasto giallo " Promozioni ", andare in fondo alla seconda sezione e premere su " Aggiungi entrambi al carrello ".

Attenzione alle promozioni dedicate, che funzionano anche su Amazon. Acquistando uno dei nuovi OPPO Find X5 entro il 24 aprile 2022 potete ricevere in regalo i seguenti accessori , a seconda del modello scelto:

Per approfondire:

Se volete acquistare uno dei nuovi OPPO Find X5 su Amazon basta cliccare su uno dei pulsanti gialli in basso, scegliendo la vostra edizione preferita. Inoltre, a seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per scoprire tutte le migliori offerte Amazon del giorno.