OPPO Find X5 in offerta lampo è la promo da non perdere oggi: ci sono pure i regali!

Dopo essere giunta su Amazon Italia, la nuova gamma di OPPO Find X5 va già in offerta speciale per premiare gli acquirenti della prima ora. La promozione si applica sul modello top, OPPO Find X5 Pro a 1.199€, che vede calare il suo prezzo di 100€, e su quello intermedio, OPPO Find X5, disponibile a 949€. L'acquisto vi ricompensa anche con dei regali, tra cui Enco X e Watch Free, per entrare a gamba tesa nell'ecosistema OPPO.