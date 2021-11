OPPO Find X3 Lite in offerta da Esselunga a soli 299€

Nei negozi Esselunga c'è una nuova offerta speciale dedicata allo smartphone Android OPPO Find X3 Lite , un entry-level molto interessante sia per estetica che per hardware interno. Il prezzo in sconto è di soli 299€ netti, un bel risparmio rispetto ai 499€ circa del listino ufficiale. La promozione sarà valida solo nei negozi fisici Esselunga fino al 13 novembre 2021 .

OPPO Find X3 Lite è un prodotto di buon livello, con un design moderno ed elegante. Sulla parte frontale domina il display AMOLED Full HD+ da 6,4" , dotato di foro in alto a sinistra per la fotocamera frontale, mentre sul retro ci sono 4 fotocamere con sensore principale da 64 MP . Il chip all'interno è uno Snapdragon 765G con supporto alla connettività 5G , accompagnato da 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 4.300 mAh che supporta la ricarica rapida a 65W .

Per acquistare OPPO Find X3 Lite in sconto da Esselunga è necessario recarsi nei negozi fisici della catena di supermercati che aderiscono alla promozione, che potete controllare andando su questa pagina. Se inveve volete acquistarlo e riceverlo direttamente a casa, in basso trovate anche il pulsante per l'acquisto su Amazon a prezzo leggermente più alto.

A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti su Amazon.