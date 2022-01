Che prezzo assurdo per OnePlus Nord 2 5G! il flagship killer oggi costa solo 329€

OnePlus Nord 2 , lo abbiamo detto più volte, è con ogni probabilità il miglior OnePlus di sempre . Migliore non significa più potente, ma riteniamo che sia il più equilibrato, quello in grado di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo nella line-up odierna del produttore. Dopo averlo visto in offerta speciale nella versione da 12 GB di RAM, quest'oggi potete recuperare anche l'edizione da 8 GB di RAM ad una cifra a dir poco conveniente, cioè 329€ , sempre su Amazon Italia, e sempre con tutte le tutele del caso.

Per acquistare OnePlus Nord CE 5G oppure Nord 2 oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso, scegliendo il vostro modello preferito. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.