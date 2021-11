OnePlus Nord CE e Nord 2 se ne fregano del Black Friday e sono ancora in Sconto Amazon

Continuano le offerte speciali per OnePlus Nord CE e OnePlus Nord 2, che sono ancora in sconto ai migliori prezzi di sempre su Amazon Italia, ben oltre il periodo del Black Friday e del Cyber Monday. Sono due dei modelli più recenti di casa OnePlus e possono essere acquistati a 339€ circa e a 455€ circa rispettivamente. Niente male, non credete?

Entrambi i dispositivi sono venduti e spediti da Amazon in versione 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Montano lo stesso display Fluid AMOLED da 6,43" Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, ma attenzione al chip sotto al cofano: per OnePlus Nord CE 5G troviamo uno Snapdragon 750G, mentre per OnePlus Nord 2 5G c'è il nuovo MediaTek Dimensity 1200-AI. Maggiori dettagli nelle recensioni, che vi lasciamo a seguire.

Per acquistare OnePlus Nord CE 5G oppure Nord 2 oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso, scegliendo il vostro modello preferito. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

