Sconti golosi per OnePlus 9 / 9 Pro su Amazon, fateli vostri il prima possibile

Fanno capolino delle nuove, golose offerte dedicate a OnePlus su Amazon, che sconta due dei suoi principali dispositivi a cifre da non sottovalutare! Se vi piacciono gli smartphone della casa cinese, questo è il giorno giusto per acquistarli, ma attenzione: OnePlus 9 nella bellissima colorazione Arctic Sky è in sconto lampo solo per oggi 18 febbraio 2022, quindi avete poche ore per approfittarne.

Se volete risparmiare qualcosina in più, c'è la versione Stellar Black di OnePlus 9 a 583€ (qui trovate la nostra recensione). Chi non ama i compromessi, invece, può puntare direttamente al modello OnePlus 9 Pro a 697€, che migliora ulteriormente elementi come il display e la fotocamera: per scoprire maggiori dettagli, leggete la recensione a questo link.

Per acquistare OnePlus 9 o OnePlus 9 Pro oggi in sconto su Amazon basta cliccare sui pulsanti dedicati nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.