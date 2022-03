Sconto assurdo per OnePlus 9, vi basta spuntare la casella "COUPON" su Amazon!

Fa capolino una nuova, succosa offerta dedicata a OnePlus su Amazon , che sconta uno dei suoi dispositivi di punta con una promo niente male. Se vi piacciono gli smartphone della casa cinese, questo è il giorno giusto per acquistare OnePlus 9 , specie se lo cercate nella colorazione Astral Black : vi basta spuntare la casella "COUPON" sulla relativa pagina per portarvelo a casa a soli 501€ !

Lo smartphone top di gamma di OnePlus per il 2021 è un prodotto di altissima qualità: ottimo display 6,7" FHD+ a 120 Hz, bel design e un software da imitare per la concorrenza ne fanno un telefono per palati raffinati, il cui ostacolo è, o meglio, era il prezzo. Per maggiori informazioni, date un'occhiata alla nostra recensione completa .

Per acquistare OnePlus 9 oggi in sconto su Amazon basta cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso: non dimenticate di spuntare la casella "COUPON" per massimizzare il risparmio.

A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.