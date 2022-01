OnePlus 8T torna in offerta Amazon! La colorazione "Lunar Silver" è molto elegante

OnePlus continua a scontare i suoi dispositivi, ma questa volta ci spostiamo su OnePlus 8T . Nella giornata odierna, la versione da 8/128 GB di OnePlus 8T , nella sobria ed elegante colorazione "Lunar Silver" , è disponibile in offerta su Amazon Italia al prezzo promozionato di 392€ , una cifra vicinissima al minimo storico.

Le caratteristiche tecniche di questo OnePlus 8T sono molto valide. Sulla parte frontale troviamo un display Fluid AMOLED da 6,55" Full HD+ a 120 Hz con foro in alto a sinistra per la fotocamera anteriore, mentre sul retro abbiamo 4 sensori diversi, con il principale da 48 MP. Il processore è uno Snapdragon 865, la batteria ha capacità di 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra recensione completa che trovate a seguire.