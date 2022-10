Offerte Galaxy Week da Trony: che prezzi per Z Flip 4, A33 e S22 Ultra!

Non contenta della promozione "Sconto Tosto", Trony lancia anche la promozione speciale "Galaxy Week", che va a scontare alcuni dei principali dispositivi di Samsung come Galaxy S22 e Galaxy Z Flip4. Attenzione anche agli indossabili, visto che fanno capolino Watch 4 e Watch 5, eccellenze dei wearable: in più, chiunque acquisterà uno smartphone Samsung durante il periodo promozionale, riceverà 50€ di sconto su un wearable a scelta. L'iniziativa sarà attiva online fino al 26 ottobre 2022, quindi avete pochissimi giorni per poterne approfittare.

In più, vi segnaliamo che anche su Amazon Italia ci sono offerte da non lasciarsi sfuggire. In particolare, oggi sono in sconto tanti prodotti, come quelli che vi lasciamo in basso: Xiaomi Redmi Buds 3 Lite e Xiaomi Mi Watch.