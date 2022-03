Comprare uno smartphone oggi conviene con gli sconti Realme, Honor e Motorola

Tra Motorola Edge Plus al prezzo di 399€, Honor 50 Lite a 249€ e Honor 50 5G a 399€, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per non parlare poi del versante Realme, da cui spiccano assoluti best-buy come realme GT Master Edition a 289€, che non fatichiamo a consigliare senza problemi. Goloso anche realme 8i a soli 149€, una cifra davvero bassa per un telefono di questo tipo, con schermo a 120 Hz.