Moto Edge 30 in sconto Amazon: nuovi e già in offerta, si parte da 399€

I chiacchierati smartphone della serie Motorola Moto Edge 30 sono già tra i protagonisti delle migliori offerte del giorno, proprio come accaduto per i nuovi POCO M5 e M5s. Potete infatti acquistare in super sconto Moto Edge 30 Neo (399€), Moto Edge 30 Fusion (579€) e il potentissimo Moto Edge 30 Ultra (899€), con la fotocamera a 200 megapixel e Snapdragon 8 Gen 2 a bordo, direttamente su Amazon Italia.

Per acquistare gli smartphone Motorola oggi in sconto su Amazon basta cliccare sui pulsanti dedicati nei box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

Canale Telegram Offerte

Altre Offerte Amazon