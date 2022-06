500€ di sconto su Galaxy Z Flip3 e altri smartphone convenienti in offerta Amazon

Abbiamo raccolto i migliori smartphone da comprare oggi, 30 giugno 2022, tutti in offerta speciale su Amazon Italia. La lista è capitanata da Samsung Galaxy Z Flip3 5G, sul quale è possibile risparmiare 500€ in totale grazie anche alla casella "COUPON" attivabile sulla relativa pagina. Ci sono però anche dispositivi meno costosi, come Xiaomi Redmi Note 11s e Motorola Moto G200.

Per acquistare gli smartphone oggi in sconto su Amazon basta cliccare sui pulsanti dedicati nei box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

Canale Telegram Offerte

Altre Offerte Amazon