OPPO Week da Amazon! Sconti su smartphone e wearable fino al -50%

OPPO avvia una "OPPO Week" coi fiocchi su Amazon Italia, che propone offerte ai migliori prezzi su una ghiotta parte del suo catalogo fino al 29 maggio 2022. L'azienda cinese desidera farvi risparmiare su smartphone, auricolari true wireless, smartband e smartwatch, praticamente ogni prodotto della società. Dagli entry-level come OPPO A54s, alle novità di OPPO Reno7, passando per i wearable come OPPO Enco X e OPPO Watch Free, è praticamente impossibile non trovare qualcosa che faccia al caso vostro.

Tutti i prodotti OPPO in sconto sono venduti e spediti da Amazon, con tutte le garanzie del caso: più in basso trovate tutti i migliori prodotti selezionati da noi, oltre al bottone rosso con il quale visitare la pagina allestita per l'occasione, in cui troverete tutti gli sconti. Vi lasciamo anche il pulsante bianco per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello giallo per scoprire tutte le promozioni del giorno di Amazon.

OFFERTE OPPO

Canale Telegram Offerte

Offerte Amazon