Il giorno perfetto per acquistare un dispositivo OPPO: offerte Amazon -40%

Nuovi sconti su Amazon per OPPO, che propone offerte ai migliori prezzi su una ghiotta parte del suo catalogo in occasione della fine di aprile 2022. L'azienda cinese desidera farvi risparmiare su smartphone e auricolari true wireless, mentre rimangono isolati smartband e smartwatch. Poco male, considerando le cifre golose di OPPO Reno6 e OPPO Reno6 Pro, rispettivamente a 399€ e 599€, entrambi al minimo storico. Ottimo anche il prezzo di OPPO Enco Free 2 W52 (74€), degli auricolari leggeri, dalla bassissima latenza e con supporto alla cancellazione del rumore.

Tutti i prodotti OPPO in sconto sono venduti e spediti da Amazon, con tutte le garanzie del caso: più in basso trovate tutti i migliori prodotti selezionati da noi, oltre al bottone rosso con il quale visitare la pagina allestita per l'occasione, in cui troverete tutti gli sconti. Vi lasciamo anche il pulsante bianco per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello giallo per scoprire tutte le promozioni del giorno di Amazon.

