Offerte Honor "Women's Day": sconto extra del 10% solo per 24 ore

Lo store ufficiale italiano di Honor festeggia la Festa della Donna con una serie di offerte per alcuni dei suoi prodotti più celebri, in particolare smartphone e tablet. La promozione, intitolata ovviamente "Women's Day", sarà valida solo durante la giornata di oggi 8 marzo 2023 e prevede un ulteriore sconto extra del 10% anche sui prodotti già scontati come l'apprezzatissimo cameraphone Honor 70, ad una cifra ancora inferiore rispetto all'ultima infornata di sconti, cioè soli 359€.

L'importante è inserire il seguente codice sconto al momento del pagamento:

AWMSD10

Inoltre, anche su Amazon Italia ci sono le offerte della settimana da non perdere per tanti prodotti tech e non solo. A seguire vi lasciamo due esempi notevoli!