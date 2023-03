Redmi 10C in Offerta Tech da Esselunga! L'economico completo

Partono oggi le nuove offerte tech nei negozi fisici Esselunga , che fino all' 11 marzo 2023 propone un prezzo scontato per il Redmi 10C : la versione con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna costa 129€ netti . La promozione non è male per chi volesse un entry-level di buon livello, anche se su Amazon è possibile trovarlo a meno.

Per conoscere in quali negozi Esselunga è possibile acquistare Redmi 10C in sconto fino all'11 marzo 2023 basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. Più in basso trovate anche la versione spedita da Amazon Italia, se volete acquistarlo direttamente online ad un prezzo leggermente inferiore (il prodotto è però solo spedito da Amazon, non venduto).

A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.