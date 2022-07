Motorola Moto Buds 120 in Offerta Tech Esselunga a metà prezzo: da non perdere!

Trattasi di auricolari true wireless Bluetooth 5.0 con certificazione IPX5, dal design particolare, a "pillola" oseremmo dire. Assicurano 5 ore di riproduzione continuata e la custodia USB-C li ricarica per ben due volte, per una durata totale di 15 ore . Vantano poi controlli touch e supporto ad Alexa/Google Assistant .

Per conoscere in quali negozi Esselunga è possibile acquistare gli auricolari Motorola Moto Buds 120 in sconto fino al 3 agosto 2022 basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. Più in basso trovate anche la versione venduta su Amazon Italia, se volete acquistarli direttamente online.

A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.