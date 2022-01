Sconto bomba per Motorola Edge 20 Pro, oggi su Amazon costa 230€ in meno!

Motorola Edge 20 Pro è il protagonista assoluto delle offerte tecnologiche di gennaio 2022. Dopo una ripida discesa, il suo prezzo è arrivato a soli 467€ netti su Amazon Italia, a fronte di un costo di listino pari a 699€ circa. Parliamo dunque di uno sconto di quasi 230€ per un dispositivo molto completo e moderno, assolutamente da non perdere per chi cerca un medio gamma al miglior prezzo, venduto e spedito da Amazon.