Che sconto per Motorola Edge 20! Il modello intermedio è la via

Edge 20 è uno degli ultimi esponenti di Motorola ed è il modello intermedio, quello più bilanciato in termini di prestazioni. Lo si trova in super sconto grazie all'offerta di oggi, che porta la versione da 6/128 GB a 326€ e quella da 8/256 GB a 459€, ovviamente entrambe vendute e spedite da Amazon.

Lo smartphone in questione è caratterizzato da un processore Snapdragon 778G un display 6,7" OLED con risoluzione FullHD+, che rinuncia alla curvatura ma sposa un refresh rate a 144 Hz e il supporto all'HDR10+. Per i selfie c'è un sensore fotografico da 32 megapixel con tecnologia QuadPixel, mentre la fotocamera principale è da 108 megapixel, spinta dalla tecnologia Super Zoom 30x. Inoltre, supporta il 5G (sub-6), è dual SIM e ha lettore di impronte digitali al lato. La batteria invece è da 4.000 mAh, con ricarica rapida a 30W.

Per acquistare Motorola Edge 20 in offerta su Amazon basta andare a questo indirizzo oppure cliccare sui link in basso. Vi lasciamo anche il pulsante bianco per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello giallo per scoprire tutte le promozioni del giorno di Amazon. Canale Telegram Offerte Altre Offerte Amazon