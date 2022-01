10 migliori smartphone sotto i 200€ in offerta oggi! Samsung, Redmi, Realme, OPPO

Trovare il miglior smartphone sotto i 200€ non è affatto semplice nella selva delle offerte speciali di Amazon Italia, ma con la nostra selezione potrete avere subito a portata di mano i migliori modelli da acquistare. Abbiamo scelto per voi i 10 smartphone più interessanti tra quelli a meno di 200€ in questo momento, dunque andiamo subito a vedere quali sono le carte in tavola.

Nella lista in basso trovate tutti i migliori smartphone a meno di 200€ oggi disponibili su Amazon. Per acquistare quello che desiderate basta cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. Da non perdere il Redmi Note 10 5G a 185€ circa, Samsung Galaxy M12 a 199€ circa, e anche il più economico Realme 8i a 159€ circa. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

Tutti i modelli in lista offrono funzioni complete e permettono un utilizzo senza pensieri del sistema Android di ultima generazione. In particolare, state attenti ai vari tagli di memoria proposti, visto che ci sono diversi modelli da 4 GB di RAM, ma anche altri che arrivano fino a 6 GB, come Realme 8 e Galaxy M12. Inoltre, anche per la memoria interna si va da 64 GB a 128 GB, anche questo un fattore importante da tenere in considerazione. Ultima nota per quanto riguarda l'autonomia, visto che praticamente tutti gli smartphone a meno di 200€ proposti in lista hano una capacità di 5.000 mAh. Si tratta di un buon valore, che grazie all'hardware non troppo energivoro può assicurare anche due giorni di utilizzo con una sola carica. A voi la scelta del modello da acquistare!