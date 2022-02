Bastano solo 159€ per Lenovo Tab M10! Sconto conveniente per il tablet Android

Nuove offerte riservate ai tablet Android su Amazon Italia! Ancora una volta si abbassano i prezzi per alcuni modelli Lenovo molto interessanti, quelli che fanno parte della gamma Lenovo Tab M10 di seconda generazione . Nello specifico, il modello più accattivante tra quelli in sconto oggi sullo store è il Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen) da 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e connettività LTE , disponibile a soli 159€ circa venduto e spedito da Amazon.

I tablet Lenovo Tab M10 di seconda generazione sono caratterizzati da un ampio schermo da oltre 10" e da due altoparlanti con Dolby Atmos, studiati per offrire un'ottima esperienza sonora per l'intrattenimento domestico. Sfoggiano una scocca interamente in metallo, dove il rapporto superficie/display sfiora il 85%, per un design piuttosto sobrio e pulito. Per quanto riguarda la dotazione interna, c'è un processore Octa-Core MediaTek Helio P22T, 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria d'archiviazione, espandibile fino a 256 GB.