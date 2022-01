Huawei nova 8i raggiunge il minimo storico su Amazon: ok, il prezzo è giusto?

Nuove offerte speciali per il nuovo Huawei nova 8i , uno smartphone mai visto a prezzo così basso su Amazon Italia. Parliamo di un costo di 299€ netti, invece del prezzo di listino pari a 349€ circa, venduto e spedito direttamente da Amazon in due colorazioni diverse.

Huawei nova 8i è un dispositivo molto interessante, realizzato con un design elegante e alla moda. L'ampio schermo borderless da 6,67" copre il 94,7% della parte frontale e lascia spazio al doppio foro per la fotocamera sulla sinistra. Sul retro di ottiche ce ne sono ben quattro, con sensore principale da 64 MP . All'interno trovate un processore Qualcomm Snapdragon 662 , accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Attenzione perché a bordo non ci sono i servizi Google , ma sono sostituiti dalla suite Huawei Mobile Services .

