Huawei MatePad T 10s e altri bellissimi tablet tra gli sconti di Amazon: approfittatene!

Huawei MatePad T 10s 2021 è un tablet Android di qualità per chi desidera un buon modello da divano. Oggi lo trovate in offerta speciale su Amazon Italia al miglior prezzo di sempre: solo 179€ circa per la versione Wi-Fi, mentre costa 219€ quella LTE, entrambe con 128 GB di memoria . Sebbene il MatePad T 10s 2021 sia il protagonista di questa infornata di tablet promozionati, vi segnaliamo che Huawei ha messo a disposizione anche degli altri sconti per ulteriori modelli !

Le caratteristiche tecniche di MatePad T 10s 2021 sono complete e non tralasciano nulla. Abbiamo un display IPS da 10,1" a risoluzione Full HD , processore Kirin 710A octa core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Attenzione perché il sistema EMUI 10 non supporta i servizi Google, sostituiti dalla suite Huawei Mobile Services . Da notare la presenza dei quad-speaker , che offrono un audio avvolgente.

Per acquistare Huawei MatePad T 10s 2021 oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. In lista troverete anche Huawei MatePad T 10 2021, nel caso voleste spendere di meno, e anche il bellissimo MatePad 11 con M-pencil, per coloro che cercano un'esperienza più completa.

