È il momento giusto per acquistare Google Pixel 6 e 6 Pro: sconti imperdibili sullo store ufficiale

Avete sempre pensato che i Pixel di Google fossero i migliori smartphone Android, ma per un motivo o per l'altro non siete mai riusciti ad acquistarli? Probabilmente complice anche il Prime Day di Amazon (qui trovate il nostro approfondimento sulle offerte), anche Google ha deciso di proporre degli sconti appetitosi per i suoi telefoni più rappresentativi, andiamo a scoprire cosa offrono!