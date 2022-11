Google Pixel 7 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Google Pixel 7 in offerta: oggi è il giorno giusto per comprarlo

Google Pixel 7 è su Amazon da poche settimane, eppure il suo prezzo è già calato: dopo una progressiva discesa in questi giorni, si è attestato a 610€, ben 40€ in meno rispetto all'importo di listino. Una cifra niente male per quello che abbiamo definito "il top di gamma da comprare" nella nostra recensione completa, firmata da Emanuele.

Non fatichiamo a definirlo il miglior smartphone top di gamma del 2022 per rapporto qualità/prezzo. I meriti sono molteplici: anzitutto, il sensore principale della fotocamera è una 50 megapixel ƒ/1.9 stabilizzata otticamente, che scatta foto di qualità premium, alla pari di esponenti ben più costosi. In più, è ovviamente impreziosito con l'incarnazione "pura" di Android come Google lo ha pensato, racchiuso in una qualità costruttiva da primo della classe, in un formato dalle dimensioni tutto sommato compatte.

Per acquistare Google Pixel 7 oggi in sconto su Amazon basta andare su questa pagina oppure cliccare sul pulsante dedicato nel box in basso. A seguire vi lasciamo anche i pulsanti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e quello per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.

Recensione Google Pixel 7