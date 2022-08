Galaxy Watch 5 vi regala gli auricolari Galaxy Buds Live se lo acquistate entro il 25 agosto

Tra le nuove offerte speciali di Samsung c'è una proposta imperdibile per chi vuole acquistare uno tra i nuovi smartwatch della famiglia Galaxy Watch 5. Tutti i clienti che effettuano l'acquisto in preordine entro il 25 agosto 2022 potranno ricevere in regalo un paio di Galaxy Buds Live, gli auricolari true wireless a forma di "fagiolo".

In basso trovate la spiegazione completa per sfruttare la promozione. Intanto, vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dal pulsante a seguire, dove trovate anche il pulsante per andare sulla pagina dei migliori sconti di Amazon.