Occhio allo sconto su Galaxy Tab A7 Lite: buon tablet da divano a 113€

Galaxy Tab A7 Lite è un classico tablet per uso multimediale, ottimo per guardare film, serie TV o navigare in rete. Gode di forme molto compatte, ormai rare tra i tablet, infatti ha uno schermo da 8,7" (1340 x 800) con cornici ridotte e ben due altoparlanti stereo Dolby Atmos. Buona la batteria da 5.140 mAh, ricaricabile via USB-C, e c'è anche il caro vecchio jack audio. La scocca in metallo è poi molto elegante, con uno spessore di solo 8 mm, la quale garantisce una migliore portabilità.