Acquistate Galaxy S22 per un wearable al -30%: promo da non perdere su Samsung Shop

L'iniziativa è valida su qualsiasi prodotto, da Galaxy Watch ai Galaxy Buds , fino ad arrivare ai caricatori wireless e alle custodie . Attenzione, perché la promo non è cumulabile con altre iniziative attualmente in atto che prevedono un ribasso dell'importo di listino.

La promozione, come anticipato, è valida fino al 22 maggio 2022. Per usufruirne, vi basta premere sul pulsantino viola qui sotto, seguito dai tasti per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e per scoprire tutte le promozioni del giorno di Amazon.

PROMO SAMSUNG

Canale Telegram Offerte

Offerte Amazon