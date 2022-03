Galaxy A52 o Galaxy S20 FE, questo è il dilemma: anzi no, sono in offerta Amazon!

Galaxy A52 vanta un display Super AMOLED da 6,5" a risoluzione Full HD+ fino a 90 Hz, con a bordo Snapdragon 720G e ben 4 fotocamere posteriori, mentre quella frontale è incastonata in un foro in alto, proprio come tutta la serie di S21. La batteria è da ben 4.500 mAh, e c'è anche la certificazione IP67.

Samsung Galaxy S20 FE invece riprende le linee estetiche della serie S20, con un ampio display Super AMOLED Full HD+ da 6,5" e un foro centrale sulla parte alta per la fotocamera frontale. A proposito di fotocamere, sul retro ce ne sono 3 con un sensore principale da 12 MP, un grandangolo e un teleobiettivo. All'interno troviamo il potente SoC Snapdragon 865, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD) e una batteria da 4.500 mAh.