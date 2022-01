Cashback Vivo succosissimo: rimborso fino a 100€ anche su Amazon

Offerta da non perdere per gli appassionati di smartphone Android, in particolare per coloro che stanno puntando un modello della gamma Vivo. Da oggi 24 gennaio e fino al 20 marzo 2022 sarà possibile sfruttare il Cashback, vale a dire un rimborso fino a 100€ per l'acquisto di uno tra questi tre modelli: Vivo X60 Pro 5G, Vivo V21 5G e Vivo Y72 5G.

Il rimborso vale su tantissimi store online – anche Amazon Italia (marketplace vivo Italia) – e nei negozi fisici aderenti all'iniziativa, che potete controllare su questa pagina. Riportiamo a seguire il valore dello sconto per ciascun modello: