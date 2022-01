Sconto per i nonni e non solo: Brondi Amico Smartphone S è l'Android per anziani

Avete bisogno di uno smartphone per anziani , pensato e realizzato per semplificare l'utilizzo di Android? Vi consigliamo dunque di dare un'occhiata al Brondi Amico Smartphone S , che oggi è in offerta su Amazon : grazie al ribasso odierno potete pagarlo solo 89€ , venduto e spedito direttamente da Amazon .

La scheda tecnica parla da sé: si tratta di uno smartphone con schermo da 5.7" e tasti fisici sulla parte bassa, mentre sul retro, sotto la fotocamera, è possibile vedere il pulsante SOS per le emergenze. Inoltre, supporta il dual SIM con connettività 4G.

Da non sottovalutare le funzioni aggiunte nel sistema basato su Android: sono già preinstallate due delle app più utilizzate al mondo per la comunicazione diretta, come Skype e WhatsApp, ma è supportato anche il controllo remoto con un altro dispositivo, utile ad esempio se volete regalare questo smartphone ai vostri nonni ed aiutarli a distanza in caso di bisogno.