Doppia promo per ASUS Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip: risparmiate anche sugli accessori

Offerte imperdibili per gli smartphone ASUS, con sconti fino a 100€ in meno rispetto al listino ufficiale. I due protagonisti sono ASUS Zenfone 8 e il fratello ASUS Zenfone 8 Flip, tra i migliori prodotti della gamma smartphone ASUS, disponibili rispettivamente a 619€ e a 699€. Attenzione però, perché ci sono anche alcuni sconti extra per gli accessori per chi li acquista sullo store ufficiale ASUS entro il 24 aprile 2022.

Acquistando ASUS Zenfone 8 o ASUS Zenfone 8 Flip sullo store ufficiale entro il 24 aprile 2022 avrete il 30% di sconto sul Travel Charger oppure sulla Cover Rhinoshield. Basta aggiungerli al carrello e lo sconto sarà applicato automaticamente.