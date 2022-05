HarmonyOS di Huawei raggiunge livelli record in Cina

Finalmente buone notizie per Huawei e per il suo HarmonyOS. Secondo una recente ricerca effettuata dallo staff di "Strategy Analytics", infatti, HarmonyOS è stato protagonista di una buona crescita in Cina.

Rispetto allo zero di un anno fa, il sistema operativo per dispositivi mobile di Huawei ha raggiunto, durante il primo trimestre del 2022, una quota di mercato pari al 4%. Inoltre, HarmonyOS sta beneficiando di un importante update (che lo ha aggiornato alla versione 2.0) e più in generale di un solido supporto locale.