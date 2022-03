HarmonyOS 3.0 è in ritardo: problemi per Huawei?

Da quando ha ricevuto il ban commerciale dal governo statunitense Huawei ha dovuto ridimensionare i suoi piani per il mercato smartphone, lasciando terreno ai suoi rivali, e iniziare a sviluppare un suo sistema operativo indipendente da Android.

HarmonyOS è arrivato alla seconda generazione, sebbene sia poco utilizzato sui dispositivi dell'azienda cinese venduti in Occidente. All'orizzonte c'è HarmonyOS 3.0, la nuova generazione del sistema operativo, che però sembra riscontrare dei ritardi. La release sarebbe ancora in fase di test interno, con le prime beta che ancora devono essere rilasciate in Cina.