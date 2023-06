Zoom arriva su Google TV, ma per pochi eletti

L'app di Zoom infatti ora è ufficialmente disponibile per Google TV. Questo significa che sarà possibile scaricare e installare l'app Zoom per Google TV direttamente dal Play Store sulla propria smart TV. Questo renderà possibile effettuare e ricevere videochiamate tramite la propria smart TV connessa a internet.

Ma attenzione perché la novità non arriva per tutti coloro che hanno una smart TV con Google TV. Al momento infatti l'app Zoom per Google TV è compatibile esclusivamente per coloro che hanno una Sony Bravia.

Questa esclusività potrebbe anche essere connessa alla disponibilità dell'accessorio Bravia Cam che Sony ha lanciato per il mercato statunitense, con il quale sarà materialmente possibile effettuare e ricevere videochiamate con la propria smart TV.

Rimane da capire se sarà possibile installare manualmente l'app Zoom su altri modelli di Google TV, magari estraendo l'apk. Vi ricordiamo che analogamente a quanto visto su Google TV, Zoom dovrebbe arrivare prossimamente anche su tvOS 17 di Apple.