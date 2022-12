Zenfone 9 festeggia l'arrivo ufficiale di Android 13

Si torna a parlare di Android 13 in casa ASUS, ovvero di quando arriverà in forma stabile il major update per gli smartphone della casa taiwainese. Dopo i primi dettagli sulle tempistiche, arrivano otttime notizie che riguardano da vicino Zenfone 9.

Offerte Amazon

Proprio come promesso dalla casa taiwanese un paio di settimane fa, Zenfone 9 è il primo smartphone dell'azienda a ricevere ufficialmente Android 13 in versione stabile, dopo le varie beta rilasciate nei mesi scorsi. Il major update arriva, come accade spesso, con un ricco changelog, andiamo a vederlo insieme: