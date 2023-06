Galaxy Z Fold 6 sarà il pieghevole del cambiamento

Tech_Reve parla di schermo esterno, quindi dovrebbe avere effetto anche su quello interno, supponendo che Samsung non adotti cornici superiori e inferiori spesse per lo schermo pieghevole interno come ha fatto Google per il suo primo pieghevole.

Il leaker si sbilancia anche su altre caratteristiche del dispositivo, rivelando che avrà lo stesso sensore d'immagine per la fotocamera principale di Galaxy Z Fold 5, ovvero da 50 MP, come tutto lascia supporre.

Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi e, a parte l'affidabilità di Tech_Reve, stiamo assumendo che Galaxy Z Fold 5 sia dotato di certe caratteristiche ancora prima della sua uscita (anche se è piuttosto improbabile che siano diverse). Senza parlare del fatto che da qui a un anno Samsung potrebbe sempre cambiare idea sul suo pieghevole del 2024.

In ogni caso, anche Ice Universe conferma le ipotesi di Tech_Reve, pubblicando un incisivo "Il mio consiglio è di saltare Fold 5 e comprare Fold 6". Più chiaro di così.