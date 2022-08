YouTube TV sta per ricevere la visualizzazione a mosaico

Questo permetterà quindi di vedere almeno quattro contenuti contemporaneamente sulla stessa interfaccia grafica. La novità dovrebbe arrivare sicuramente per Chromecast con Google TV ma è probabile che Google la introduca anche per i dispositivi smart di terze parti che supportano ufficialmente Google TV.

Stando a quanto riferito dal The Protocol, che cita una presentazione non pubblica tenuta da Google, BigG ha in mente di introdurre per YouTube TV la Mosaic Mode . Questa particolare modalità, come si intuisce dal nome, permetterà una visualizzazione a mosaico dei contenuti tramite l'app YouTube TV su smart TV.

Nelle ultime ore abbiamo visto arrivare un nuovo aggiornamento per Google TV, il quale ha apportato un'interessante novità per la gestione della memoria interna. Sempre nel contesto Google TV, è in arrivo un nuovo aggiornamento per l'app YouTube TV .

Altre novità sarebbero in vista anche per YouTube Shorts, il servizio di Google che cerca di competere direttamente con TikTok e che è basato sui brevi contenuti video. La novità consisterebbe in una nuova modalità di visualizzazione dei contenuti, non più basata sulla barra di scorrimento ma più ottimizzata per lo schermo delle smart TV.

Anche per YouTube Music sono previste novità imminenti: su smart TV è infatti in arrivo la possibilità per gli abbonati di sfogliare e aggiungere playlist e album alle proprie raccolte.

Quanto appena descritto per i vari servizi YouTube dovrebbe arrivare tramite degli aggiornamenti delle rispettive app. Google non ha commentato ufficialmente le indiscrezioni e pertanto ancora non conosciamo le tempistiche di distribuzione di tali aggiornamenti.