Su YouTube torna una funzione che sembrava persa per sempre

Nelle ultime ore sono emerse online delle interessanti informazioni che riguardano proprio l'app per dispositivi Android e per Android TV di YouTube. La vicenda è curiosa perché riguarda il clamoroso ritorno di una funzionalità che sembrava persa per sempre.

YouTube è uno dei punti di riferimento assoluti e più longevi in tutto il panorama dello streaming multimediale. La piattaforma che ormai da anni è di Google offre diverse modalità di utilizzo ed è disponibile per dispositivi Android , iOS, PC e Android TV.

Anni fa infatti YouTube permetteva, anche sulla sua app Android e Android TV di ordinare i video di uno specifico canale secondo diversi criteri. Quello predefinito, presente anche attualmente, permetteva di ordinarli dal più recente, ma altri permettevano di ordinarli in base alle visualizzazioni e a partire dal più vecchio.

Questa funzionalità di ordinamento dal più vecchio è stata accantonata, almeno per YouTube su Android e su Android TV per diversi anni, con Google che aveva lasciato intendere che non sarebbe mai tornata.

E invece nelle ultime ore è accaduto proprio il contrario.

Diversi utenti su Reddit infatti hanno segnalato di aver di nuovo avvistato il pulsante per ordinare a partire dal più vecchio i contenuti presenti in uno specifico canale YouTube. Avrebbero notato il cambiamento dopo aver aggiornato l'app alla versione 18.23.35. Al momento non è chiaro se si tratta di una novità in arrivo per tutti, visto che è stato notato che per alcuni canali è presente mentre altri non viene visualizzata.

Fateci sapere se dalle vostre parti è tornata e se ne avevate sentito la mancanza. Qui sotto trovate un paio di screenshot che mostrano la funzionalità all'opera.