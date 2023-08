YouTube Music finalmente consente di sfogliare i brani su Wear OS

Per gli utenti di YouTube Music su Wear OS è in arrivo un aggiornamento piuttosto significativo. In particolare, l'ultimo update permetterà finalmente di sfogliare i brani contenuti in una playlist o in un album. Procedendo con ordine, sin dal lancio, la selezione di un album o di una playlist nell'app permetteva ai fruitori utenti soltanto di premere due pulsanti: download e riproduzione. Selezionando quest'ultimo pulsante, si avviava la riproduzione in ordine, mentre trovare una traccia specifica risultava piuttosto complicato.