YouTube sta sperimentando una funzione per ''salvarvi'' da fastidiosi tocchi accidentali

Vi sarà capitato a tutti almeno una volta durante la riproduzione di un video su YouTube di toccare erroneamente lo schermo attivando così funzioni indesiderate. Un tocco di troppo e si finisce per mettere in pausa o peggio ancora passare al video successivo rendendo l'esperienza di conseguenza frustrante. YouTube però ha finalmente iniziato a sperimentare una funzione per provare a risolvere il problema, aggiungendo la possibilità di attivare un blocco dello schermo.

Attualmente disponibile in prova solo per gli abbonati a YouTube premium, gli utenti troveranno tra le impostazioni video l'opzione ''Blocco schermo'' che annullerà qualsiasi tocco sulla schermata finché non si cliccherà su ''Tocca per sbloccare'' per appunto disattivare il blocco. Di seguito le immagini di 9to5Google danno un'idea di come si presenta la uova funzione.