YouTube entra a gamba tesa su TikTok: arriva YouTube Create

L'app è una potente suite per creare video ed è stata lanciata in beta in alcuni Paesi - tra cui non figura l'Italia

Pur essendo una delle piattaforme più utilizzate per la fruizione di video, YouTube non ha mai rilasciato un proprio editor, qualcosa che la mette in svantaggio rispetto a concorrenti come TikTok. La popolare app di video brevi infatti non solo offre uno strumento interno, ma un'ottima app separata chiamata CapCut, molto apprezzata dai creatori per la sua versatilità e la ricchezza di effetti impreziositi dall'IA. Ma Google ci sta mettendo una pezza e proprio ieri ha presentato una nuovissima app pensata per i creatori: YouTube Create. Lo strumento consente di "creare video di alta qualità con strumenti di editing, effetti, filtri e transizioni, il tutto in un'interfaccia intuitiva e facile da usare, senza la necessità di complicati strumenti di editing o software desktop". La società ha detto di averla progettata sfruttando l'esperienza e il feedback di 3.000 creatori da India e Singapore, e ora l'ha rilasciata in beta in alcuni Paesi selezionati - con un'icona piuttosto anonima, a dire il vero.

Ma quali sono le sue funzionalità? Utilizzare lo strumento è veramente semplice, basta installarla, effettuare l'accesso con il proprio account Google e iniziare ad aggiungere foto o video clip. L'interfaccia ricorda da vicino quella di app simili come CapCut, con un'anteprima in alto, una timeline e una serie di opzioni in basso., A vostra disposizione avete una serie di strumenti di editing, come tagliare, aggiungere adesivi, GIF e altro per iniziare a creare i video. Inoltre lo strumento abbinerà il ritmo della canzone ai video clip per mantenere il tutto sincronizzato, una funzione resa popolare da TikTok. Tra le sue caratteristiche riportiamo: la capacità di rimuovere i rumori di fondo indesiderati con il tocco di un pulsante in modo che la voce risalti

l'aggiunta automatica di sottotitoli (al momento in inglese, hindi e spagnolo, ma ne arriveranno altre)

numerosi filtri, effetti e transizioni per far risaltare i video

migliaia di canzoni ed effetti sonori royalty-free ma protetti da copyright, e possono essere utilizzati liberamente nei video che monetizzate (ma non all'esterno di YouTube, molto probabilmente)

possibilità di pubblicare direttamente sia Shorts che video lunghi direttamente sul vostro canale YouTube con il semplice tocco di un pulsante.