YouTube si aggiorna ancora su Android TV: ecco le principali novità

L'applicazione di YouTube dedicata ad Android TV, negli ultimi mesi, sta ricevendo alcune novità che sicuramente puntano al miglioramento dell'esperienza utente. A riguardo, nelle scorse ore, Google ha chiarito quali siano state le modifiche introdotte con l'update rilasciato nel primo trimestre 2023. In particolare, la prima novità consiste in una maggiore semplicità di passaggio da un account all'altro mentre si guarda YouTube sulla TV. A riguardo, Google ha spiegato che "in questo modo si facilita la condivisione con la famiglia! In questo modo, tutti in una famiglia possono accedere a YouTube dallo stesso dispositivo, senza dover disconnettersi e accedere ogni volta".

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di utilizzare "il selettore di account per passare direttamente al profilo di tuo figlio nell'app YouTube Kids su una smart TV, un dispositivo di streaming o una console per videogiochi. In precedenza dovevi accedere all'icona dell'app YouTube Kids sulla TV per avviare l'app, quindi speriamo che questa nuova esperienza ti semplifichi!". Tra l'altro, ora con i comandi vocali è possibile anche mettere Mi piace o Non mi piace ad un video durante la sua visione nonché iscriversi o annullare l'iscrizione ad un canale.