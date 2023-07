Xperia 5 V esce allo scoperto: vediamo un passo indietro

Il video che trovate alla fine di questo articolo mostra le prime immagini di Xperia 5 V. Probabilmente si tratta di un clamoroso leak direttamente da Sony, il quale mostra in ogni dettaglio il nuovo medio-gamma della casa nipponica. E proprio osservando il look del dispositivo che vediamo una sorpresa rispetto alla generazione precedente Xperia 5 IV.

Questo è stato anche il caso di Sony Xperia 1 V , il dispositivo top di gamma arrivato recentemente in Italia con un comparto fotografico di livello ma a un prezzo sicuramente alto. All'orizzonte però c'è anche Sony Xperia 5 V .

Sony ha sempre mostrato il suo interesse per il settore smartphone , dove è presente da anni con i suoi modelli Xperia . E negli ultimi anni l'abbiamo vista lanciare dei modelli molto particolari che hanno sempre destato opinioni contrastanti .

Dal video infatti vediamo che il dispositivo potrebbe non avere una tripla fotocamera posteriore. Dalle immagini infatti notiamo la presenza di due sensori fotografici sul retro.

Sembra quindi che ci sarà un downgrade rispetto al modello dello scorso anno. Sul comparto fotografico scorgiamo comunque il riferimento alla collaborazione di Sony con Zeiss per la realizzazione del comparto fotografico.

Anteriormente vediamo il classico display senza notch o fori, con le bande superiori e inferiori che rimandano a un look ormai superato per i nuovi smartphone, dal sapore vintage che a qualcuno potrebbe piacere. Sul profilo posteriore vediamo i soliti pulsanti, oltre al jack per le cuffie che conferma la sua presenza.