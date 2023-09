Xiaomi Watch 2 Pro ufficiale: finalmente con WearOS, e con il prezzo promo costa quanto l'anno scorso

Tra le novità svelate oggi da Xiaomi in un evento dedicato in quel di Berlino non c'erano solo smartphone (i nuovi Xiaomi 13T). C'è stato spazio anche per i wearable, e a fianco della nuova Smart Band 8 c'è anche lui, Xiaomi Watch 2 Pro. Dal nome sembra quasi trattarsi dell'evoluzione di un prodotto già esistente, in realtà è il successore dello Xiaomi Watch S1 dell'anno scorso. O meglio, sarebbe il successore dell'S1 Pro, ma stiamo divagando. A distanza di un anno, Xiaomi abbandona la lettera S e chiama il suo dispositivo semplicemente Watch 2 Pro. E il Pro è ampiamente giustificato dalla scheda tecnica, che vediamo nella sua interezza qui di seguito.

Caratteristiche tecniche

Schermo: 1,43" AMOLED, 466 x 466 pixel, 326 PPI, fino a 600 nits, 20 watch face preinstallate

1,43" AMOLED, 466 x 466 pixel, 326 PPI, fino a 600 nits, 20 watch face preinstallate Processore : Snapdragon W5+ Gen 1

: Snapdragon W5+ Gen 1 Memoria : 2 GB di RAM + 32 GB di memoria interna

: 2 GB di RAM + 32 GB di memoria interna Sensori: accelerometro, giroscopio, luce, bussola, barometro, ottico di battito cardiaco, sensore per l'analisi dell'impedenza bioelettrica

accelerometro, giroscopio, luce, bussola, barometro, ottico di battito cardiaco, sensore per l'analisi dell'impedenza bioelettrica Connettività : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-band GNSS con sistema di posizionamento a 5 satelliti, LTE (opzionale)

: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual-band GNSS con sistema di posizionamento a 5 satelliti, LTE (opzionale) Batteria : 495 mAh, compatibilità con QC 3.0 (100% in 85 minuti), fino a 65 ore di autonomia

: 495 mAh, compatibilità con QC 3.0 (100% in 85 minuti), fino a 65 ore di autonomia Dimensioni cassa : 47,6 x 45,9 x 11,8 mm

: 47,6 x 45,9 x 11,8 mm Peso cassa : 54,5 g

: 54,5 g Cinturini : da 135 a 205 mm

: da 135 a 205 mm Impermeabilità : fino a 5 ATM

: fino a 5 ATM Software: WearOS con suite Google

Salta subito all'occhio la presenza a bordo dello Snapdragon W5+ Gen 1, il SoC top di gamma per wearable che avevamo già apprezzato a bordo del Ticwatch Pro 5 per via del balzo in avanti sull'autonomia. E ovvviamente il software è basato su WearOS di Google. Di conseguenza potete aspettarvi il supporto a tutto l'ecosistema e le app che porta con sé, come Google Wallet, Maps e Assistant. Una nota a riguardo: nella scheda tecnica non viene menzionato l'NFC, ma nel materiale diramato da Xiaomi si nomina più volte Google Wallet, di conseguenza siamo portati a pensare che l'NFC a bordo ci sia, visto che comunque c'era anche nei modelli precedenti. C'è anche una variante dotata di connettività LTE (tramite eSIM), che richiede comunque l'accoppiamento iniziale con uno smartphone Android e un piano telefonico ad-hoc.

La cassa è da 46 mm e integra un ampio display AMOLED da 1,43". A destra troviamo corona girevole, utile per la navigazione e la selezione, e due pulsanti fisici classici. La cassa è in acciaio inossidabile, anche se purtroppo non ci sono info utili a riguardo del vetro. Già in fase di acquisto ci sono diversi cinturini, e nulla vieta di acquistarne di sostitutivi per dare un ulteriore tocco di personalizzazione al tutto. Sempre a livello software troviamo: 20 watch face preinstallate realizzate dalla stessa Xiaomi, e ovviamente sul Play Store ne trovate altre migliaia da installare; tracking di oltre 150 attività sportive, con più varianti di sport quali nuoto, corsa e sport al chiuso; tracking del sonno e della salute, anche grazie ai sensori di battito cardiaco e per l'analisi dell'impedenza bioelettrica.

Uscita e prezzo