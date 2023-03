Xiaomi, Vivo e Oppo stringono un accordo per... fregarsi utenti a vicenda

Ne parliamo perché questi tre giganti hanno appena stretto un accordo di particolare rilevanza per il settore smartphone. In sostanza, l'accordo prevede una piattaforma congiunta per facilitare il trasferimento dei file quando si passa da un dispositivo all'altro delle tre aziende.

Si intende quindi una maggiore facilità nel trasferire i dati quando di cambia dispositivo, quando si passa da un modello all'altro di qualsiasi dei tre produttori.

Questa scelta è particolarmente rilevante perché attualmente bel panorama Android il trasferimento file tra dispositivi diversi, soprattutto se di produttori diversi, può essere complicato. Negli anni sono stati apportati diversi miglioramenti da parte di Google, ma ancora oggi completare il trasferimento non sempre è semplice e alla portata di tutti.

È bene specificare che l'accordo tra le tre parti dovrebbe valere soltanto per il mercato cinese. Questo ha senso perché gli utenti cinesi non hanno a disposizione nemmeno le funzionalità dei servizi Google per completare il trasferimento file in maniera rapida, come invece accade per noi occidentali.

Al momento OPPO afferma che non vi sono piani per portare questa nuova piattaforma anche in Europa. Voi fateci sapere se siete stati soddisfatti dalle modalità di trasferimento file offerte da Android oppure se foste propensi a novità del genere come quella proposta da Xiaomi, OPPO e Vivo.