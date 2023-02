Xiaomi TV Stick 4K 2023 ufficiale: c'è una nota del passato

Xiaomi è uno degli attori principali del mercato tech, e questo non riguarda solo il settore degli smartphone ma anche quello che riguarda le smart TV. L'azienda cinese da anni propone le sue soluzioni per Android TV.

Nelle ultime ore Xiaomi ha esteso la lista di dongle compatibili con Android TV, lanciando la nuova Xiaomi TV Stick 4K. Si tratta del modello per il 2023, rinnovato in misura minima rispetto a quello che abbiamo visto lo scorso anno.

La novità principale rispetto al predecessore la vediamo nel telecomando: questo ospita non più due ma quattro pulsanti dedicati all'accesso rapido alle app. Troviamo infatti i pulsanti per l'accesso rapido a servizi come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e uno generico per accedere a tutte le app.

A livello di hardware non troviamo novità: sotto al cofano troviamo il solito processore Amlogic S905Y4 con 2 GB di RAM e 8 GB di storage interno.

Il sistema operativo consiste in Android TV OS 11 con supporto a Dolby Vision HDR, Dolby Atmos.

Davvero curioso è l'aspetto che questo dispositivo è ancora basato su Android TV e non su Google TV. La nuova interfaccia software di Google per smart TV è ormai in circolazione da un anno. Potrebbe anche darsi che questa versione per il mercato indiano arriverà con Google TV nel caso dovesse essere lanciata in Europa.

Attualmente sappiamo che la nuova Xiaomi TV Stick 4K arriva nel mercato indiano al prezzo equivalente di circa 55€, in linea con i precedenti modelli. Staremo a vedere se una nuova versione per il 2023 è attesa anche dalle nostre parti.